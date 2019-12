Handelsstreit: Kanada bittet USA Handelsabkommen mit China vorerst nicht unterzeichnen

Meng ist eine Top-Managerin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei und die Tochter von dessen Gründer. Sie wurde im vergangenen Dezember in Kanada auf Anfrage der US-Behörden festgenommen. Sie werfen ihr vor, Banken in Bezug auf Huawei-Geschäfte mit dem Iran getäuscht zu haben. Meng lebt gegen Kaution auf freien Fuß in Vancouver und wartet auf eine etwaige Auslieferung in die USA.