 Handelsstreit mit den USA: China senkt womöglich bald Zölle auf US-Autos

An der Börse machte sich Hoffnung auf ein Ende der Handelsstreits breit, der die globale Konjunktur abzuwürgen droht. Die Titel von BMW legten 1,8 Prozent zu, die Aktien von Daimler schlossen 2,7 Prozent fester. Beide Unternehmen stellen in den USA Geländewagen her und exportieren diese nach China. VW-Anteilsscheine zogen um 3,3 Prozent an. Die Aktien von Peugeot, Renault und Fiat Chrysler sowie von Zulieferern wie Continental und Faurecia verzeichneten ebenfalls Kurszuwächse. Auch der deutsche Leitindex Dax baute seine Gewinne aus.