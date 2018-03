Handelsstreit mit USA: China kündigt Schutz der eigenen Industrie an

PekingIm Handelsstreit mit den USA hat China Maßnahmen zum Schutz seiner Industrie angekündigt. „China will mit niemandem einen Handelskrieg führen”, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Mittwoch. Wenn aber jemand dies wolle, „werden wir weder Angst davor haben, noch uns verstecken”. Sollten die USA China schaden, werde die Regierung in Peking entschlossen reagieren, „um unsere legitimen Interessen zu schützen”. Ähnlich äußerte sich Vize-Handelsminister Wang Shouwen.