Handelsstreit mit USA: China soll Handelsüberschuss um 200 Milliarden Dollar senken

In den US-Zeitungen „Chicago Tribune“ und „Washington Post“ war allerdings auch davon die Rede, dass die US-Seite China aufgefordert habe, den Überschuss im Handel mit den USA von rund 375 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren um rund 200 Milliarden Dollar abzubauen. China habe gleichfalls Härte demonstriert. So soll die US-Regierung eine Klage zurückziehen, bei der es um die Lizensierung von ausländischen Patent-Inhabern in China geht, berichtete die „Washington Post“.