Handelsstreit mit USA: Trumps Strafzölle auf EU-Importe treten wohl in Kraft

Trotz intensiven Verhandlungen mit US-Wirtschaftsvertretern in Paris hat sich Europa auf die Beschränkungen eingestellt. Sie habe kaum noch Hoffnungen, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Selbst wenn die Vereinigten Staaten von Strafen auf Stahl und Aluminium absähen, würden sie EU-Importe ins Land dennoch in irgendeiner Art und Weise beschränken wollen. Auch aus EU-Kreisen verlautete, mit einer Entscheidung Trumps werde (am heutigen) Donnerstag gerechnet.