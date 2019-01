 Handelsstreit: Neue Gespräche zwischen USA und China im Handelskonflikt begonnen

An den Gesprächen in Washington nahmen am Mittwoch auf US-Seite unter anderem der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, Handelsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin teil. Die chinesische Delegation wurde von Vizeregierungschef und Chef-Unterhändler Liu He angeführt. Zum Ende der Gespräche am Donnerstag sollte Liu mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen.