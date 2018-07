Handelsstreit: Russland kündigt Sonderzölle auf US-Produkte an

MoskauRussland will im Handelsstreit mit den USA Sonderzölle zwischen 25 und 40 Prozent auf bestimmte US-Einfuhren verhängen. Das Wirtschaftsministerium in Moskau erklärte am Freitag, Ministerpräsident Dmitri Medwedew habe eine entsprechende Anordnung bereits unterzeichnet. Dabei gehe es um US-Produkte aus der Öl- und Gasindustrie, der Glasfasertechnik, den Straßenbau und der Metallverarbeitung. Die US-Produkte könnten gut durch russische ersetzt werden.