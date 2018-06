Handelsstreit: Streit um Handelsdefizit – US-Minister Ross zu Gesprächen in Peking

Ein Zeitplan für die Gespräche wurde nicht veröffentlicht. Die chinesische Führung hatte jedoch mitgeteilt, Ross werde bis Montag in Peking bleiben. Am Samstag sahen ihn Reporter vor seinem Hotel, wo er aber nicht auf Fragen einging. Am Abend sollte ein Dinner mit Vizeregierungschef Liu He anstehen, den er am Sonntag noch einmal treffen sollte.