Handelsstreit: Südkorea lockert Pkw-Einfuhrregeln für Ausnahme von US-Stahlzöllen

SeoulAls erster Staat hat sich Südkorea mit den USA über eine dauerhafte Ausnahme der seit Freitag geltenden Stahlzölle geeinigt. Die beiden Länder hätten sich auf eine Quote für Importe an südkoreanischen Stahl in die USA verständigt, teilte das Handelsministerium in Seoul am Montag mit. Künftig könnten 2,68 Millionen Tonnen Stahl – 70 Prozent der durchschnittlichen jährlichen Menge – zollfrei in die USA geliefert werden.