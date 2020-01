Handelsstreit: Trump: China-Deal könnte auch „kurz nach“ 15. Januar unterzeichnet werden

Die angestrebte Handelsvereinbarung zwischen den USA und China könnte sich nach den Worten von US-Präsident Donald Trump geringfügig verzögern. Trump sagte am Donnerstag dem TV-Sender ABC, die Unterzeichnung könnte auch „kurz nach“ dem von ihm genannten Termin am kommenden Mittwoch (15. Januar) erfolgen. China will Vizeregierungschef Liu He zur Unterzeichnung nach Washington entsenden. Liu soll sich nach früheren Angaben des Handelsministeriums in Peking von Montag bis Mittwoch in der US-Hauptstadt aufhalten.