Handelsstreit Trump erteilt Huawei US-Verbot

Doch auch in Europa gibt es Kritik an den Chinesen: In den Niederlanden hat die Sicherheitsbehörde AIVD einem Medienbericht zufolge Untersuchungen wegen möglicher „geheimer Hintertüren“ bei Huawei-Produkten gestartet. Bei einem großen Telekomanbieter in den Niederlanden könnten dadurch Kundendaten abgegriffen werden, schrieb die Zeitung „De Volkskrant“ unter Berufung auf Insider. Die Behörde untersuche nun, ob die Regierung in Peking dies auch genutzt habe. Huawei und AIVD wollten sich dazu nicht äußern.