Handelsstreit: Trump erwägt Schutzzölle oder Quote für EU-Exporte in die USA

BrüsselIm Handelsstreit mit der EU pocht US-Präsident Donald Trump auf eine Verringerung der Stahl- und Aluminium-Exporte in die USA um zehn Prozent. Dazu würden von der US-Seite zwei Optionen erwogen, sagte eine polnische Regierungssprecherin am Dienstagabend: Entweder eine Reduzierung der Exporte auf 90 Prozent der Menge von 2017 durch eine Quote oder eine Reduzierung um ebenfalls zehn Prozent durch Schutzzölle.