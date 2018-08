Handelsstreit Trump lehnt EU-Angebot zu Null-Autozöllen ab

US-Präsident Donald Trump lehnt ein Angebot der Europäischen Union (EU) ab, sämtliche Zölle auf Autoimporte zu streichen. „Die Offerte sei nicht gut genug“, sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Agentur Bloomberg. „Die Europäische Union ist fast so schlimm wie China, nur kleiner“, ergänzte Trump. Zuvor hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel erklärt, dass die EU bereit sei, ihre Autozölle auf Null zu reduzieren, wenn die USA dasselbe tun würden.