 Handelsstreit: Trump nennt Handelsgespräche mit China „sehr produktiv“

Xi sei vor dem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un „sehr hilfsbereit“ gewesen. Auch China wolle keine größeren Nuklearwaffen in unmittelbarer Nachbarschaft, ergänzte er mit Blick auf Nordkoreas umstrittenes Atomprogramm. Der US-Präsident trifft Kim am Mittwoch und Donnerstag in Vietnam.