Handelsstreit Trump und Xi wollen bilaterale Handelszusammenarbeit ausweiten

„Wir haben über viele Themen gesprochen, wobei der Schwerpunkt klar auf Handel lag.“ Xi äußerte in chinesischen Staatsmedien die Hoffnung, dass beide Länder in der Lage sein werden, eine stabile und gesunde Beziehung aufzubauen. Er und Trump hofften, die bilaterale Handelszusammenarbeit auszuweiten, sagte Xi im Sender Chttps. Er sei auch zu dem Treffen mit Trump am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires bereit.