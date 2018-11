Handelsstreit Trump will bis Ende November Handelsabkommen mit China

02. November 2018

Die Entscheidung für ein Handelsabkommen, traf US-Präsident Donald Trump nach einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Bild: AP Bild:

Der US-Präsident will laut einem Medienbericht den Handelsstreit mit China beenden. Dazu will Donald Trump noch in diesem Monat ein Handelsabkommen mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen.