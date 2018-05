Handelsstreit: US-Finanzminister Mnuchin sieht Gespräche mit China auf gutem Weg

PekingUS-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich verhalten optimistisch über seine Gespräche in Peking zur Vermeidung eines Handelskriegs mit China geäußert. „Wir haben sehr gute Gespräche“, sagte er am Freitag kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde am zweiten Tag seines Besuchs in der chinesischen Hauptstadt. Weiter äußerte er sich zunächst nicht.