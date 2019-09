Handelsstreit: US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigt neue Handelsgespräche mit China an

An den Börsen in Asien sorgte die Nachricht für gute Stimmung: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag 0,2 Prozent stärker bei 22.131 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1625 Zähler. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus.