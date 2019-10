Handelsstreit: US-Minister: Zölle auf Autoimporte aus EU könnten vermieden werden

Die USA drängen die EU zu mehr Entgegenkommen im Handelsstreit. US-Handelsminister Wilbur Ross signalisierte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Financial Times“, dass der Konflikt in neuen Gesprächen entschärft werden könnte. Die Erhebung von Zöllen sei nur eine Option. Eine weitere könnte in einer „anderen Form von Verhandlungen“ bestehen, sagte Ross.