Handelsstreit: US-Präsident Trump warnt China vor Hinhaltetaktik

Der deutsche Aktienleitindex Dax weitete seine Verluste aus und fiel 2,4 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief. Trumps in harschem Ton verfasster Tweet fällt in eine Zeit, in der China und die USA den Verhandlungsfaden bei Gesprächen in Schanghai gerade erst wieder aufgenommen haben. Die Regierung in Washington hatte jedoch unlängst die Erwartungen an einen Durchbruch gedämpft. Allerdings haben beide Volkswirtschaften die Absicht bekundet, dem Singapurer Uno-Abkommen zur internationalen Streitschlichtung beizutreten.