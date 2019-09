Handelsstreit: US-Regierung stellt klar: Derzeit kein Börsenausschluss chinesischer Firmen geplant

Ein Börsenausschluss dürfte den seit Monaten lodernden Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten kräftig anheizen. Die Gespräche beider Seiten sollen am 10. Oktober in Washington weitergehen. US-Präsident Donald Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor und hat deshalb milliardenschwere Strafzölle verhängt. China hat mit Gegenzöllen reagiert. Das belastet weltweit die Wirtschaft und hält die Börsen in Atem.