Handelsstreit: USA dämpfen Hoffnung auf China-Abkommen

Washington Die USA haben die Erwartungen an einen Durchbruch im Handelsstreit mit China gedämpft. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, es würde ihn nicht wundern, wenn die Regierung in Peking die US-Präsidentenwahl im November 2020 abwarten wolle. China könnte die Hoffnung haben, dass er die Wahl verlieren werde und sie dann statt mit ihm „mit einem weiteren Trottel“ verhandeln könnten. US-Finanzminister Steven Mnuchin soll am Montag mit dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer nach China aufbrechen. An den beiden darauffolgenden Tagen sind Gespräche in Shanghai geplant. Mnuchin zufolge sind noch viele Fragen offen.