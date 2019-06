Handelsstreit: USA lassen WTO-Beschwerde gegen China vorläufig ruhen

WashingtonDie USA haben eine bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereichte Beschwerde gegen China vorläufig fallengelassen. Washington habe die WTO gebeten, bis Dezember ihre Untersuchung zu US-Vorwürfen auszusetzen, wonach Peking den Schutz des geistigen Eigentums von amerikanischen Unternehmen in China nicht gewährleiste, teilte die Organisation mit Sitz in Genf am Freitag mit. Das Thema gilt als wichtiger Knackpunkt im eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China.