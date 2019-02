 Handelsstreit: USA und China verlängern Handelsgespräche – Trump und Xi sehen Fortschritte

WashingtonDie USA und China haben sich zuversichtlich gezeigt, ihren seit Monaten anhaltenden Handelsstreit beilegen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen vereinbart werde, sei nun höher als die, dass es keins geben werde, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington nach neuen Konsultationen. Auch Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He sprach nach dem Treffen von „deutlichen Fortschritten“. China sei bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um eine Einigung zu erzielen.