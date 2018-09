Handelsstreit USA wird zum größten Sojalieferant der EU

Innerhalb kurzer Zeit sind die USA zum größten Soja-Lieferanten der EU aufgestiegen: In den zwölf Wochen von Juli bis Mitte September kamen nach Unterlagen der EU-Kommission, die Reuters am Donnerstag vorlagen, 52 Prozent der Sojaimporte aus den USA – in derselben Periode 2017 waren es noch 25 Prozent gewesen. Die Entwicklung ist angesichts der transatlantischen Handelsaussetzungen bedeutsam. Zur Beilegung des Handelsstreits mit den USA hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker US-Präsident Donald Trump am 25. Juli unter anderem zugesagt, dass die Europäer mehr Sojabohnen aus den USA abnehmen. Die EU kann nun offenbar Vollzug melden. Bei dem Gespräch konnte zunächst die Verhängung neuer US-Strafzölle auf Produkte aus der EU abgewendet werden. Trump wirft den Europäern und vor allem Deutschland vor, dass sie sehr viel mehr Waren in die USA exportieren als aus den USA einführen.