Handelsstreit: Widersprüchliche Signale vor US-chinesischen Handelsgesprächen

Sollten Fortschritte bei den Verhandlungen ausbleiben, will Trump - wie bereits angeordnet - den Zoll auf chinesische Importe ab kommenden Dienstag von 25 Prozent auf 30 Prozent erhöhen. Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird an diesem Donnerstag und Freitag zu neuen Handelsgesprächen mit den USA in Washington erwartet. Trump hatte sich trotz der chinesischen Vorbehalte optimistisch über die anstehende Gesprächsrunde geäußert.