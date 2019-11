Handelsstreit WTO-Schlichter erlauben China Milliardenstrafzölle gegen die USA

China darf in einem länger zurückliegenden Handelsstreit gegen die USA wegen rechtswidrig angewandter Antidumping-Maßnahmen Strafzölle auf US-Importe im Umfang von knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd. Euro) im Jahr erheben. Das entschieden Schlichter bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf am Freitag. Hintergrund ist ein Streit, der 2014 begann. Mit den aktuellen Handelsspannungen zwischen den USA und China hat er nichts zu tun.