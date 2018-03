Handelsverbindung: Widerstand gegen Chinas neue Seidenstraße wird stärker

Sydney/BerlinGegen Chinas Pläne zur Wiederbelebung der alten Seidenstraße formiert sich immer mehr Widerstand. Die USA, Australien, Indien und Japan sprechen einem Medienbericht zufolge über eine Alternative zu dem 2013 von der Volksrepublik angekündigten milliardenschweren Handelsprojekt. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, schrieb die Zeitung „Australian Financial Review“ am Montag unter Berufung auf einen hohen US-Regierungsbeamten. Mit einer Ankündigung bei dem Besuch des australischen Premierministers Malcolm Turnbull diese Woche in den Vereinigten Staaten sei daher noch nicht zu rechnen. Die Pläne dürften aber Thema beim Gespräch Turnbulls mit US-Präsident Donald Trump sein. Auch in der EU und Deutschland wird intensiv über eine Antwort auf Chinas Pläne nachgedacht.