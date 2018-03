Haushalt in den USA: US-Kongress wendet Regierungsstillstand in letzter Minute ab

Ohne die Einigung in letzter Minute wären am Wochenende in großen Teilen der Verwaltung die Lichter ausgegangen. Denn viele Bundesbedienstete wären dann in Zwangsurlaub geschickt worden. Mit der Vereinbarung gewinnen Trump und seine Regierung ein halbes Jahr Zeit in einem langwierigen Streit. Die Zustimmung der beiden von Trumps Republikanern kontrollierten Kongress-Kammern war bereits seit Anfang Oktober überfällig. Die Republikaner hatten ihre Parlamentarier zur Zustimmung zu der Vorlage aufgefordert. Doch einige von ihnen verweigerten die Gefolgschaft.