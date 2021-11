Haushalt Israels Parlament verabschiedet Haushalt – und wendet Neuwahl vorerst ab

Noch im vergangenen Jahr war die damalige Regierung unter dem langjährigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an der Einigung auf einen Haushalt gescheitert. Kurz vor Weihnachten löste sich die Knesset, also das Einkammerparlament, auf. Es folgte die Wahl im März, aus der die Regierung mit Bennett an ihrer Spitze hervorging.