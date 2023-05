Haushalt Yellen warnt vor US-Zahlungsausfall schon am 1. Juni

02. Mai 2023 | Quelle: dpa

Janet Yellen, Finanzministerin der USA. Bild: Bild: dpa

Im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA erhöht Finanzministerin Janet Yellen den Druck und warnt vor einem möglichen Zahlungsausfall der Regierung bereits am 1. Juni. Die Reserven könnten aber auch erst einige Wochen später aufgebraucht sein, das präzise Datum sei unmöglich vorauszuahnen, schrieb Yellen gestern in einem Brief an den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy.