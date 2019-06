Haushaltsstreit: Defizitverfahren gegen Italien – Bundesregierung fordert EU-Kommission zu Strenge auf

BerlinIm Defizitverfahren der EU-Kommission gegen Italien pocht die Bundesregierung auf eine strikte Anwendung der Haushaltsregeln. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Donnerstag in Berlin, die Bundesregierung unterstütze die Europäische Kommission in ihrer Verantwortung, die Einhaltung des Euro-Stabilitätspaktes zu überwachen.