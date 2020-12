Wegen der Blockade des Corona-Hilfspakets springt der US-Staat Washington selbst mit Unterstützungszahlungen an Notleidende in die Bresche. An fast 100.000 unabhängige Auftragnehmer, Zeitarbeiter und Selbstständige würden im Laufe der kommenden Woche pro Person 550 Dollar ausgezahlt, gab Gouverneur Jay Inslee am Sonntag bekannt. Die Summe entspreche Leistungen für einen Zeitraum von zwei Wochen. Die Gelder im Gesamtumfang von 54 Millionen Dollar fließen an Bürger im Staat Washington, die bisher im Rahmen des Pandemieprogramms für Erwerbslose unterstützt wurden und darauf ansonsten keinen Anspruch hatten. Dieses Paket lief am Samstag aus.