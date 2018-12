Haushaltsstreit Italien will vor EU-Gipfel wohl einen neuen Etatentwurf vorlegen

DüsseldorfIm Haushaltsstreit mit der EU-Kommission will Italien Regierungskreisen zufolge in der kommenden Woche einen überarbeiteten Entwurf vorlegen. Die Koalition aus rechter Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung wolle die Vorschläge am Mittwoch in Brüssel einreichen und damit einen Tag vor dem EU-Gipfel, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag. Zudem wies die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums Medienberichte zurück, der parteilose Ressortchef Giovanni Tria plane zurückzutreten.