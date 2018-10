Haushaltsstreit Italiens Regierung erhebt schwere Vorwürfe gegen EU

Beim Wirtschaftswachstum zeigt sich die italienische Regierung pessimistischer: Die Leistung werde in diesem Jahr voraussichtlich um 1,2 Prozent zunehmen. Bisher war man in Rom von 1,5 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr wird ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent angestrebt. In den Jahren darauf solle das BIP dann um 1,6 und 1,4 Prozent steigen, erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria am Donnerstag in einem Brief an die EU-Kommission. Er warb darin um einen „offenen und konstruktiven Dialog“.