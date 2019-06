Haushaltsstreit: Italiens Regierungschef Conte will Koalition Ultimatum stellen

RomDer italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will Medienberichten zufolge im Haushaltsstreit mit der EU die Regierungsparteien unter Druck setzen. Conte werde am Montag ein Ultimatum stellen und mit seinem Rücktritt drohen, berichteten am Montag die Zeitungen „La Repubblica“ und „Il Corriere della sera“. Conte wolle in einer Rede am Nachmittag deutlich machen, dass disziplinarische Maßnahmen der EU-Kommission wegen übermäßiger Schulden vermeiden wolle, berichtete „La Repubblica“ unter Berufung auf mehrere Insider.