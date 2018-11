Haushaltsstreit Kommission will nicht voreilig über Italien-Budget urteilen

BrüsselDie EU-Kommission will vor Sanktionen im Schuldenstreit mit Italien den überarbeiteten Haushaltsentwurf des Landes abwarten. „Die Vorstellung, die Entscheidung sei schon gefallen, ist falsch“, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Montag bei einem Treffen der Finanzminister der Euro-Länder in Brüssel. Italien habe noch bis zum 13. November Zeit, um den Budgetentwurf für 2019 an die EU-Regeln anzupassen.