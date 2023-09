Haushaltsstreit : Vorschlag für Übergangshaushalt scheitert im US-Repräsentantenhaus

Ein wahrscheinlich letzter Versuch zur Abwendung einer Stilllegung der US-Regierungsgeschäfte ist am Freitag im Repräsentantenhaus gescheitert. Rechte Konservative lehnten einen Vorschlag des republikanischen Kammervorsitzenden Kevin McCarthy ab, der einen Übergangshaushalt zumindest bis Ende Oktober sichergestellt hätte. Auch die Demokraten waren dagegen, so dass die Abstimmung mit 198 zu 232 Stimmen endete. 21 Angehörige der Republikaner stimmten ebenfalls mit Nein. Der Ende 2022 vom Parlament gebilligte US-Haushalt läuft am Samstagabend aus.