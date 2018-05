Haushaltsziele: Internationaler Währungsfonds rät Saudi-Arabien zu Zurückhaltung bei Staatsausgaben

Der Ölpreis liegt derzeit bei rund 80 Dollar je Fass. Noch Mitte Februar waren es lediglich 65 Dollar. Die Regierung strebt an, die Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu senken und will die Wirtschaft dazu umbauen. Sie will deshalb beispielsweise verstärkt in den Schiffbau und in den Tourismus investieren und dazu einen öffentlichen Investmentfonds nutzen.