Heftigste Welle seit Pandemie-Beginn Corona-Experte: China braucht Impfkampagne mit wirksameren Vakzinen

„Die Lage in China ist gefährlich für die Weltwirtschaft, aber auch für die Weltgesundheit“, sagte der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb. In einer Bevölkerung, in der so viele noch keine Booster-Impfung erhalten hätten und über geringere Immunität verfügten, sei die Gefahr groß, dass sich das Virus stark verbreite und dadurch noch weiter mutiere. „Das kann für uns alle negative Folgen haben.“