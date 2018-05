Heiko Maas in Washington: Besorgt um das transatlantische Verhältnis

Maas sagte, er habe deutlich gemacht, dass die Europäer in dem Abkommen bleiben wollten. „Wir wollen keine Verbreitung von Nuklearwaffen in unserer erweiterten Nachbarschaft und daran hat sich nichts geändert“, sagte Maas. Mit den beiden anderen europäischen Vertragsparteien Frankreich und Großbritannien sei er sich in der Sache einig. „Das habe ich hier heute in aller Deutlichkeit hinterlassen.“ Dies sei im Sicherheitsinteresse Deutschlands und Europas. "Wir wollen eine Veränderung des Verhaltens des Irans, auch was das ballistische Raketenprogramm angeht, was die Rolle des Irans etwa in Syrien angeht. Aber wir wollen das auf der Basis des bestehenden Atomabkommens."