Heinz-Christian Strache: Österreichs Vizekanzler will EU-Freizügigkeit auf Prüfstand stellen

WienÖsterreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache macht mobil gegen die europäische Freizügigkeit. Bei einer Gesprächsrunde am Dienstagabend in Wien plädiert der Vorsitzende der rechten Regierungspartei FPÖ für eine Reform der derzeitigen Regel, nach der EU-Bürger in jedem Mitgliedsland ihrer Wahl wohnen und arbeiten dürfen.