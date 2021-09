Heirat: Klare Mehrheit für Ehe für alle bei Volksentscheid in der Schweiz

Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Menschen in der Schweiz in einer Volksabstimmung für die Ehe für alle ausgesprochen. Nach einer Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern waren 64 Prozent für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, 36 Prozent dagegen. Damit ist die Schweiz eines der letzten Länder in Westeuropa, das Schwulen und Lesben die Eheschließung ermöglicht.