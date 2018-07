Herbert Kickl: Österreichs Innenminister will keine Asylanträge mehr in der EU

Die EU-Innenminister kommen am Donnerstag in Innsbruck zusammen und beraten dort unter anderem über die Asyl- und Migrationspolitik sowie den Außengrenzschutz der EU. Am Rande des Treffens will sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit seinen italienischen und österreichischen Kollegen treffen. Deutschland und Österreich hatten in der vergangenen Woche angekündigt, die sogenannte Mittelmeer-Route für Flüchtlinge schließen zu wollen.