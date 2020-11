Herbstprognose: EU-Kommission gibt Hoffnung auf schnelle Erholung der Konjunktur auf

Die EU-Kommission rechnet nicht mit einer schnellen Konjunkturerholung nach der Coronakrise. Die zweite Welle an Neuinfektionen sorge derzeit für noch mehr Unsicherheit, sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Donnerstag in Brüssel. Das trübe die Hoffnung auf eine rasche Erholung. „Die Wirtschaftsleistung der EU wird das Vorkrisenniveau vor 2022 nicht wieder erreichen.“