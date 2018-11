Herbstprognose EU-Kommission zweifelt Italiens Schuldenprognose an

BrüsselDie EU-Kommission rechnet angesichts Italiens umstrittener Schuldenpläne mit einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum in Europa als ursprünglich angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im kommenden Jahr in der Euro-Zone um 1,9 Prozent zunehmen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Im Sommer war sie noch von 2,0 Prozent ausgegangen.