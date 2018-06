Die Vereinigten Staaten treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Die Bekanntgabe verband die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag mit scharfer Kritik an dem Gremium. Die Organisation sei „ihres Namens nicht würdig“, erklärte sie im State Department in Washington an der Seite von US-Außenminister Mike Pompeo. Dieser äußerte sich ähnlich. Der Rat habe einst eine „noble Vision“ gehabt. Heute sei er aber ein schwacher Verteidiger von Menschenrechten, kritisierte er. Die UN und die EU zeigten sich enttäuscht über den Schritt, Lob kam aus Israel.