„Hier ist die Hölle los“ Auf Null-Covid folgt in China ein Infektions-Tsunami

In Krankenhäusern zeigen sich klare Anzeichen für eine Überlastung. Ärztinnen und Ärzte müssen Corona-positiv zur Arbeit gehen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Selbst das kann nicht verhindern, dass die Leute vor den Notaufnahmen mehrere Stunden auf Einlass warten müssen. Ausgerechnet in der zentralchinesischen Metropole Wuhan, wo die Pandemie vor drei Jahren ihren Ursprung hatte, ist die Lage offenbar derart chaotisch, dass Patienten intravenöse Infusionen in geparkten Autos am Straßenrand verabreicht werden. Das ist auf Videos zu sehen, die in sozialen Medien geteilt wurden.