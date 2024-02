„Hier ist jetzt jeder“ Hier bekommen die Russen jetzt ihre Autos her

Wie ausgesetzt steht er da, in dieser für ihn so fremden Umgebung. Der Mercedes AMG E43. 401 Pferdestärken, Sportfelgen, tiefergelegt, von 0 auf 100 in knapp 4 Sekunden. Ein Rennwagen in einem Land der unbefestigten Landwege. Wer nur fährt mit so einem Geschoss hier in Zentralasien? 95 Prozent des Geländes in Kirgisistan sind Berge. Die allermeisten Straßen sind Schotterpisten, die Löcher im Asphalt messen nicht selten die Spannweite eines Gullideckels. Ein AMG für Kirgisistan, im Ernst? „Unsere Jugend steht auf Mercedes“, sagt Verkäufer Ilshat. Er hat den Wagen vor einigen Wochen aus dem Ruhrgebiet 7000 Kilometer nach Asien gekarrt. Hier, auf größtem Autobasar nahe der Hauptstadt Bischkek, sucht er jetzt einen Käufer.