Die Hilfszusage der EU an Äthiopien kam einen Tag, bevor die Frist für die Verlängerung des Mandats der Untersuchung durch den UN-Menschenrechtsrat in Genf abläuft. Heute warnten die UN-Experten, dass weitere unabhängige Ermittlungen zu der „katastrophalen Menschenrechtssituation” in Äthiopien notwendig seien, da das „überwältigende Risiko künftiger Gräueltaten” bestehe.